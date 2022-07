Pozew o naruszenie dóbr osobistych złożyła trójka powodów. Domagali się ustawienia przez pozwaną zamontowanych na jej nieruchomości kamer w taki sposób, żeby nie obejmowały one swym zasięgiem ich wspólnej działki, a także usunięcia tych kamer, które monitorowały działkę należącą do stron oraz innych mieszkańców i lokatorów bloku. Twierdzili bowiem, że w ten sposób naruszane jest ich prawo do prywatności i życia rodzinnego. Dlatego też żądali zasądzenia od pozwanej na rzecz każdego z mieszkańców, których prawa zostały naruszone, po 1 tys. zł zadośćuczynienia.