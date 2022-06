Aby zapewnić dostęp do tych informacji, powstanie megabaza gromadząca dane z ponad 150 źródeł - począwszy od ZUS i KRUS, przez instytucje finansowe prowadzące IKE i IKZE, podmioty zarządzające pracowniczymi programami emerytalnymi, na powszechnych towarzystwach emerytalnych kończąc. Czy gromadzenie tak wielu danych kilkudziesięciu milionów Polaków z tak wielu źródeł jest uzasadnione, a przede wszystkim bezpieczne? Niektórzy zgłaszający uwagi podczas konsultacji mają co do tego wątpliwości. Największe Narodowy Bank Polski.