Do egzaminu komorniczego przystąpiły 63 osoby. Pozytywny wynik uzyskało 48, co stanowi 76 proc. ogółu przystępujących. Do egzaminu adwokackiego przystąpiło 1604 zdających, a wynik pozytywny uzyskało 1321 osób, co stanowi ok. 82 proc. ogółu przystępujących. Zdawalność na poziomie 94 proc. odnotowano w jednej z komisji w Krakowie. Egzamin radcowski zdawało 2135 osób. Pozytywny wynik uzyskały 1744 osoby, co stanowi prawie 82 proc. ogółu przystępujących (rekord to 98 proc. w komisji nr 2 w Lublinie). Egzaminy miały miejsce w kwietniu i maju br.

Znamy już wyniki tegorocznego egzaminu adwokackiego. Ogólna zdawalność wyniosła 82 proc., przy czym widać znaczną rozpiętość między osobami, które ukończyły aplikację w zeszłym roku (90 proc. wyników pozytywnych), a tymi, które przystąpiły do egzaminu bez aplikacji (54 proc. zdało). Z czego to może wynikać? To kolejny dowód na to, że aplikacja jest zdecydowanie najlepszą drogą do zawodu. Wynika to z tego, że jest ona przedsięwzięciem celowanym m.in. w zdanie egzaminu. Przez całe trzy lata jej trwania, przez kolejne przedmioty, z którymi aplikanci się spotykają, przewija się temat egzaminu adwokackiego. Natomiast osoby, które przystępują do niego z innych uprawnień niż aplikacja, przygotowują się do niego samodzielnie bez wsparcia, jakie daje szkolenie aplikantów adwokackich.