W celu ochrony zarówno dobra małoletniego, jak i uprawnienia drugiego rodzica do sprawowania nad nim władzy rodzicielskiej i opieki w tego typu przypadkach sprawą może zająć się sąd . O ile będzie to zgodne z zasadą dobra dziecka, jednym z możliwych rozstrzygnięć jest nakaz powrotu do tego kraju, w którym przebywa drugi rodzic – a z którego małoletni wcześniej został uprowadzony.