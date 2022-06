Po raz pierwszy tego typu postulat został sformułowany przez poprzedniego RPO Adama Bodnara. Występował on w tej sprawie do MS aż trzykrotnie (dwa razy w 2017 r. i raz w 2020 r.). Do tej pory jednak minister nie udzielił odpowiedzi. Dlatego też do sprawy wraca obecny rzecznik Marcin Wiącek. I podkreśla, że w kręgu jego zainteresowania pozostaje „zagadnienie zapewnienia prawidłowego toku postępowania karnego i zagwarantowania, że orzeczenie sądu w sprawie karnej zostanie wydane na podstawie prawidłowych ustaleń w zakresie okoliczności faktycznych”. Zdaniem RPO wprowadzenie obligatoryjności nagrywania dźwięku podczas czynności protokołowanych mogłoby pomóc osiągnąć te cele. Jak wskazuje, obowiązkowe utrwalanie przesłuchania leżałoby w interesie zarówno przesłuchiwanych, jak i policjantów i prokuratorów. Ci pierwsi byliby mniej narażeni na wywieranie niedozwolonego wpływu na treść ich zeznań, zaś ci drudzy nie musieliby się martwić o pomówienia o nadużycie uprawnień lub niedochowanie obowiązków.