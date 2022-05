Jedna z córek zdecydowała się jednak na wniesienie apelacji od postanowienia, wskazując, że sąd naruszył przepisy, zgodnie z którymi powinien orzec o dziedziczeniu wszystkich elementów majątku – w tym gospodarstwa rolnego, na temat którego się nie wypowiedział. Sąd okręgowy przyznał jej rację. W uzasadnieniu, którego treść została niedawno opublikowana, podkreślono, że w trakcie rozpoznawania sprawy w I instancji do części roszczeń nie zastosowano prawidłowej podstawy faktycznej, a tym samym orzeczenie jest niepełne. „Brak rozstrzygnięcia o dziedziczeniu należącego do spadku gospodarstwa rolnego czyni postanowienie niepełnym tak samo, jak jest nim na przykład postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, w którym sąd orzekł tylko o trzech czwartych częściach spadku, a nie orzekł o jednej czwartej części spadku” – zauważył SO.