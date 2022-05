Mężczyzna złożył kasację do ID SN. Domagał się umorzenia sprawy lub przekazania jej do ponownego rozpoznania w I instancji. Zarzucił sądowi odwoławczemu niewłaściwe przeprowadzenie kontroli instancyjnej oraz naruszenie jego prawa do obrony polegające na uchylaniu wielu jego pytań lub uniemożliwieniu ich zadania.