Przypomnijmy, że z powodu licznych uwag ekspertów, przedstawionych do pierwotnej propozycji zmiany przepisów , resort zdecydował się na ponowne konsultacje i wprowadzenie zmian do projektu. Nie zmieniła się jednak jedna z głównych propozycji, czyli dodanie nowych przesłanek niegodności dziedziczenia (w przypadku, gdy spadkodawca nie pozostawił testamentu i dochodzi do dziedziczenia ustawowego). Zgodnie z projektem sąd będzie mógł uznać spadkobiercę za niegodnego również w sytuacji, gdy uporczywie uchylał się on od wykonywania obowiązku alimentacyjnego lub sprawowania opieki względem spadkodawcy.