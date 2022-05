Juliane Kokott, rzecznik generalny TSUE, wskazała w opinii, że w takim wypadku państwo może być pociągnięte do odpowiedzialności. Muszą być jednak spełnione trzy warunki. Po pierwsze musi istnieć obowiązek sprostania przez to państwo wymaganiom wskazanym w dyrektywach UE , które przyznają prawa jednostkom – w powyższej sprawie tak właśnie było. Grupa pokrzywdzonych nie może być jednak zbyt duża, bo wtedy obywatele sami płaciliby sobie odszkodowania z własnych podatków. Naruszenie praw musi więc dotyczyć konkretnej grupy osób – w tym wypadku mieszkańców zanieczyszczonej okolicy. Po drugie naruszenie unijnych przepisów musi być poważne. Oceniają to sądy krajowe. Trzeci – i najbardziej problematyczny – warunek to bezpośredni związek przyczynowy między naruszeniem prawa a szkodą. Domagający się odszkodowania musi wykazać, że przebywał na obszarze z zanieczyszczonym powietrzem przez odpowiednio długi czas, by miało to wpływ na jego zdrowie (niezbędna jest tu opinia biegłego z zakresu medycyny). Ponadto uszczerbek na zdrowiu musi wynikać właśnie z zanieczyszczenia powietrza (związek ten musi być bezpośredni, co również wymaga opinii lekarskiej).