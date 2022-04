– Prokuratorowi generalnemu doręcza się wszystkie orzeczenia bez wniosku. Działa on jako przełożony wszystkich prokuratorów, więc może być zainteresowany tym, jakie sprawy dyscyplinarne są prowadzone i jak się one kończą. Trzeba to jednak oddzielić od uprawnień procesowych PG. A te są takie same jak innych stron – tłumaczy Piotr Falkowski, rzecznik Izby Dyscyplinarnej SN