Ponadto, nawet jeśli utrata koncesji doprowadziła ostatecznie do upadku jej sieci telewizji analogowej, skarżąca spółka mogła ponownie wystąpić o koncesję na nadawanie po upływie roku. Trybunał uznał, że państwo zachowało właściwą równowagę między ogólnym interesem a interesem ekonomicznym stacji telewizyjnej, nie naruszając prawa własności. Przypomniał przy tym, że w ciągu trzech lat na spółkę nałożono 12 kar za nieprzestrzeganie kodeksu audiowizualnego, a pomimo to nie zmieniła ona swojej polityki programowej, w związku z czym władze uprawnione były do skorzystania z bardziej dolegliwej sankcji . Trybunał zauważył dodatkowo, że z ekspertyzy przedstawionej przez skarżącą spółkę wynikało, iż przynosiła ona straty jeszcze przed cofnięciem koncesji. W związku z tym ETPC uznał, że cofnięcie koncesji nie naruszyło w nadmiernym stopniu interesów własnościowych skarżącej spółki.