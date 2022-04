Hanna Machińska wskazuje, że niektóre praktyki pozostają w sprzeczności z rekomendacjami RPO. Chodzi m.in. o realizację widzeń przy stolikach przedzielonych zasłoną z pleksi uniemożliwiającą bezpośredni kontakt, pozbawienie prawa do widzeń osadzonych w celach przejściowych oraz nowo przybyłych (w okresie 10 dni od przyjęcia), brak możliwości dodatkowego widzenia z dzieckiem, ograniczenie kręgu uprawnionych do widzeń do najbliższych członków rodziny (często rozumianej węziej, niż przewiduje to art. 115 par. 11 k.k.), ograniczenie liczby widzeń do trzech w miesiącu w zakładzie karnym typu otwartego. RPO zwraca uwagę także na inne kwestie, takie jak zamknięte kąciki zabaw dla dzieci w salach widzeń, brak możliwości przekazania przez osadzonych upominków dla odwiedzających. Rzecznik wskazuje, że w czasie widzenia ci ostatni muszą obowiązkowo nosić maseczki i rękawiczki.