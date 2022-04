Teraz okazuje się, że tego typu orzeczeń wydanych przez sądy powszechne jest więcej. Na podważenie prawa do sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez asesora rekomendowanego przez radę, której sędziowska część została wyłoniona przez Sejm, nie zdecydował się także Sąd Okręgowy w Łodzi (sygn. akt III Ca 987/20). Jego zdaniem w przypadku asesorów nie należy przeprowadzać tzw. testu niezależności, o którym mowa w uchwale trzech połączonych izb SN (sygn. akt BSA I-4110-1/20). „Analizowane przez Sąd Najwyższy zasady i przepisy odnoszą się do procedury powołania sędziów, nie zaś mianowania asesora sądowego” – zaznaczono w niedawno opublikowanym uzasadnieniu wyroku łódzkiego sądu. Przypomniano również, że choć asesorzy są mianowani przez prezydenta na wniosek KRS, to jednak jej udział w tym procesie sprowadza się jedynie do podjęcia ewentualnej uchwały o sprzeciwie wobec mianowania. Jeżeli taka uchwała nie zostanie podjęta, rada ma obowiązek wystąpić o mianowanie asesora. Łódzki sąd zwrócił także uwagę, że KRS nie ma nic do powiedzenia w kwestii miejsca sprawowania urzędu, gdyż to zależy przede wszystkim od wyniku, jaki aplikant osiągnie na egzaminie sędziowskim. Biorąc pod uwagę te wszystkie okoliczności, łódzki sąd stwierdził, że wykładni zawartej w uchwale trzech połączonych izb nie można stosować wprost do instytucji asesora sądowego. Jego cechy osobowościowe, umiejętności mają bowiem dopiero podlegać ocenie w okresie poprzedzającym objęcie urzędu sędziego. A taka weryfikacja powinna, zdaniem SO, dotyczyć także takich cech jak bezstronność, niezależność i niezawisłość. I na problem z takimi właśnie cechami poszczególnych składów orzekających kładzie nacisk SN, „dopatrując się niebezpieczeństwa ich braku, w sytuacji gdy w procesie nominacyjnym brała udział Krajowa Rada Sądownictwa, obsadzona w sposób określony w aktualnie obowiązujących przepisach”.