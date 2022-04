Idea tej funkcji jest taka, by utrzymywać kontakty z organami wymiaru sprawiedliwości na poziomie merytorycznym, tak byśmy byli partnerem do dyskusji. Jest to ważne szczególności po ostatnich nowelach, w których wiele rzeczy zostało pozostawionych przez ustawodawcę „do wypracowania przez praktykę”, niedookreślonych przepisami lub w ogóle niezdefiniowanych. Nastręcza to licznych trudności w praktyce prawa. Teraz mamy taką sytuację, że odmienna praktyka występuje nawet w różnych składach tego samego sądu. Z punktu widzenia obywatela i jego prawa do sądu jest to bardzo niepokojące. Do moich zadań należy utrzymywanie bieżących kontaktów z sądami, gromadzenie, weryfikowanie i zgłaszanie właściwym jednostkom uwag zebranych od adwokatów i aplikantów (w zakresie funkcjonowania sądów powszechnych, ale też administracyjnych, wojskowych, NSA i SN), prowadzenie analiz funkcjonowania instytucji wymiaru sprawiedliwości, a także formułowanie ewentualnych postulatów zmian organizacyjnych i prawnych. W tym także legislacyjnych.