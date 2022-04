Minimum 40 – tyle stanowisk menedżera usługi ma zostać utworzonych w sądach. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, ma to być stanowisko dla wyspecjalizowanego pracownika, który będzie odpowiedzialny za zarządzanie realizacją czynności biznesowych na poziomie całego sądownictwa powszechnego. Resort przekonuje, że pomoże to wykonywać zadania z tego zakresu w sposób bardziej efektywny oraz skuteczniejszy. Jak tłumaczy, taki menedżer ma pełnić rolę mostu łączącego świat biznesu ze światem technicznym. Będzie on zarządzał digitalizacją akt sądowych oraz obsługiwał proces związany z realizacją zadań w zakresie poboru, a także zwrotu opłat za wnioski składane do Krajowego Rejestru Sądowego i Krajowego Rejestru Zadłużonych. Do jego zadań należeć będą m.in. zbieranie i analizowanie problemów, potrzeb i wymagań dla usługi IT czy monitorowanie i raportowanie o wskaźnikach (ekonomicznych, efektywnościowych, sprawnościowych, wydajnościowych) realizowanych przez usługę IT. Aplikujący na stanowisko menedżera usługi będą musieli mieć wykształcenie wyższe na kierunku związanym z kształceniem w zakresie informatyki, ekonomii lub zarządzania.