Nie mam wątpliwości, że już dziś konstytucja pozwala na konfiskatę majątku nie tylko rosyjskich oligarchów, lecz także jakichkolwiek oligarchów i innych osób, które swój majątek uzyskały w wyniku przestępstwa. Stanowi o tym wprost art. 46 mówiący o przepadku rzeczy i odsyłający do ustawy. Regulacja ustawowa jest więc wystarczająca - w tym wypadku chodzi oczywiście o kodeks karny, na podstawie którego wydany zostanie wyrok sądu. Nie ma więc potrzeby, by z tego powodu nowelizować konstytucję. Zwłaszcza w przypadku, gdy próbuje się tę regulację skojarzyć ze stanami nadzwyczajnymi. Dla mnie jest to zupełnie absurdalne.