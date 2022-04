Odpowiadając gdańskiemu sądowi, SN stwierdził wczoraj, że ocena co do sprzeczności składu sądu z art. 379 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego, gdy w orzekaniu bierze udział osoba powołana po 23 stycznia 2020 r. na urząd sędziego na wniosek obecnej KRS, wymaga prowadzenia ustaleń według kryteriów określonych dwa lata temu przez trzy połączone izby SN. Chodzi m.in. o zweryfikowanie, czy wadliwość procesu powoływania prowadzi, w konkretnych okolicznościach, do naruszenia standardu niezawisłości i bezstronności.