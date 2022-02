Sąd izbowy ukarał prawniczkę upomnieniem, a Wyższy Sąd Dyscyplinarny podtrzymał to rozstrzygnięcie. Obrońca obwinionej złożył więc kasację. Zarzucił w niej naruszenie prawa do obrony swojej klientki, gdyż sądy dyscyplinarne działały pod jej nieobecność, mimo iż przedstawiła zaświadczenie, że nie może się pojawić na rozprawach z powodu ciąży i zagrożenia COVID-19. Podniósł on ponadto, że wniosek o przesłuchanie nie dotyczył okoliczności objętych tajemnicą adwokacką, a obwiniona miała prawo go złożyć.