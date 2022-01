W prowadzonych przez nas sprawach dotyczących dostępu do informacji często widzimy, że sądy administracyjne niełatwo namówić do głębszej refleksji konstytucyjnej. Nie odnoszą się też do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, w tym do art. 10, który gwarantuje wolność słowa i dostęp do informacji. Człowiek i jego konkretny problem giną z oczu, bo sądy administracyjne orzekają w oparciu o to, co widoczne w dokumentach. Nie dlatego, że nie lubią obywateli. Dlatego, że taka ich specyfika – nie ma w nich miejsca na zeznania świadków, biegłych czy dodatkowe materiały. Podobnie rozstrzygane będą sprawy mające źródło w uchwałach i decyzjach Rady Wolności Słowa.