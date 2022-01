21 grudnia 2021 r., po 11 latach od wniesienia skargi, strasburski trybunał przychylił się do zarzutów zawartych w skardze i stwierdził naruszenie art. 10 konwencji, przyznając jednocześnie Banaszczykowi słuszne zadośćuczynienie w wysokości 6 tys. euro. ETPC uznał, że twierdzenia skarżącego zawarte w spornych tekstach nie były pozbawione podstaw faktycznych, co zostało potwierdzone m.in. przez późniejsze skazanie chirurga, którego dotyczyła część publikacji. Dziennikarz dochował wymogów należytej staranności przy przygotowywaniu swoich publikacji. Ponadto okoliczności sprawy (m.in. to, że sprawa budziła uzasadnione społeczne zainteresowanie) powodowały, że zakres dopuszczalnej wypowiedzi był w przypadku lokalnego dziennikarza szeroki. Poza tym chirurga można było uznać za osobę pełniącą funkcję publiczną, zaś artykuły koncentrowały się na jego działalności profesjonalnej i nie miały zaś na celu ingerencji w jego życie prywatne. ETPC uznał, że choć twierdzenia skarżącego można było uznać za gorzkie i dosadne, nie były one obraźliwe ani wulgarne. Nałożona na niego sankcja karna stanowiła zaś nadmierną dolegliwość i jako taka była nieproporcjonalna do okoliczności sprawy.