Etap zbierania podpisów poparcia dla kandydatów do KRS powinien się zakończyć 25 grudnia. Jeśli pojawią się wątpliwości co do podpisów, termin wydłuży się o procedurę kontrolną prowadzoną przez Państwową Komisję Wyborczą, a być może i o procedurę odwoławczą. Po skompletowaniu listy marszałek Sejmu przekaże ją klubom poselskim, które wskażą na niej swoich kandydatów. Kolejnym etapem jest ustalenie przez właściwą komisję sejmową ostatecznej już listy zawierającej 15 nazwisk i przyjęcie jej przez Sejm.