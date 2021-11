– Nie wiem, czy misja prawnika to niezbyt górnolotne stwierdzenie. Dostaliśmy od społeczeństwa dodatkową wiedzę o naszych prawach i w szczególnych chwilach mamy obowiązek z tej wiedzy korzystać i pomagać społeczeństwu, by z niej skorzystało – powiedział w krótkim filmie prezentującym kandydaturę. – Myślę, że to fantastyczne, że tak wielu młodych prawników angażuje się w sprawy niekoniecznie dochodowe, ale ważne – dodał w wystąpieniu po otrzymaniu nagrody.