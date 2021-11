Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego budzi kontrowersje już od momentu utworzenia. Kwestionowana jest zarówno legalność samej instytucji jako zbyt odrębnej od SN, by mieścić się w konstytucyjnych ramach wymiaru sprawiedliwości, jak i wybór sędziów (z rekomendacji nowej Krajowej Rady Sądownictwa oskarżanej o upolitycznienie). 23 stycznia 2020 r. trzy połączone Izby SN (cywilna, karna i pracy, w których dominowali „starzy” sędziowie) wydały uchwałę stwierdzającą, że Izba Dyscyplinarna została nieprawidłowo powołana. Wydaje jednak orzeczenia, choć dotknięte wadliwością.

- Także uzasadnienie uchwały, które wielokrotnie analizowałem, nie daje podstaw do przyjęcia, że orzeczenia izby można uznać za nieistniejące - mówi prof. Jarosław Zagrodnik z Uniwersytetu Śląskiego, radca prawny . Jak dodaje, w polskiej procedurze karnej nie ma trybu umożliwiającego unieważnienie rozstrzygnięcia wydanego przez izbę SN.

- Czym innym jest orzeczenie dotknięte wadą, ale istniejące w obrocie prawnym, a czym innym w ogóle nieistniejące. A tu mamy właśnie orzeczenie wadliwe, więc musimy mieć tryb jego uchylenia. W procedurze karnej sąd odwoławczy nie może uznać, że skład SN rozpatrujący odwołanie od jego orzeczenia był niewłaściwie powołany, więc jego orzeczenie nie obowiązuje. Tak samo jest z sądami dyscyplinarnymi - podkreśla ekspert.

Brak odpowiedniego trybu

Stwierdzenie m.in. przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że ID SN nie jest sądem spełniającym standardy niezależności, a jej członkowie nie są sędziami niezawisłymi (sprawa C-791/19) sprawiło, że samorząd radcowski dostrzegł potrzebę przemyślenia swojego stanowiska. Burza mózgów miała miejsca podczas październikowego spotkania rzeczników dyscyplinarnych i prezesów sądów dyscyplinarnych - zarówno izbowych, jak i centralnych.

- Dyskutowaliśmy, czy sytuacja zmieniła się po wyrokach sądów europejskich, ale doszliśmy do konkluzji, że nie - relacjonuje Krzysztof Górecki, przewodniczący radcowskiego Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. - Uwzględniając całą złożoność tematu i jego wielowątkowość, drogi do usunięcia takich orzeczeń z obrotu prawnego nie ma - dodaje.

- Nie przeprowadzono formalnego głosowania, ale sędziowie byli zgodni, że uwzględniając taki brak proceduralnych możliwości usunięcia orzeczeń ID z obrotu prawnego, także w kontekście orzecznictwa TSUE i trybunału w Strasburgu, odstąpienie od wykonywania kar dyscyplinarnych w sprawach, w których orzekała ID SN, doprowadziłoby do paraliżu sądownictwa dyscyplinarnego samorządu radcowskiego - wskazuje natomiast Gerard Dźwigała, główny rzecznik dyscyplinarny Krajowej Izby Radców Prawnych.

Zwalczyć czarne owce

Krzysztof Górecki przyznaje, że na spotkaniu dyskutowano też o ewentualnej odpowiedzialności samorządu za ograniczenie prawa do sądu przez dopuszczenie do rozpatrzenia sprawy w składzie podlegającym wątpliwościom co do prawidłowości jego obsadzenia. I choć pojawiły się głosy, że taka odpowiedzialność jest możliwa, to w jego ocenie nie wydaje się, by samorząd był najlepszym adresatem tego typu roszczeń.

- To państwo odpowiada za to, co się dzieje wokół SN. My robimy to, co do nas należy: przyjmujemy kasację lub nie, jeśli nie spełnia ona wymogów formalnych, i przesyłamy ją do Sądu Najwyższego. Bo ustawa o radcach prawnych mówi, że adresatem takiej kasacji jest właśnie SN. I to tam decydują, czy rozpoznaje ją ta izba, czy inna. To się dzieje poza nami i nie mamy na to wpływu - tłumaczy mec. Górecki.

Prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego podkreśla również, że radcowie mają świadomość wątpliwości do co statusu Izby Dyscyplinarnej i jej sędziów.

- Ale mamy obowiązek chronić naszych klientów przed czarnymi owcami w naszym zawodzie. A niestety takich też trochę jest. Musimy też dbać o wizerunek samorządu. Jeśli nie będziemy wykonywać orzeczeń, to w krótkim czasie doprowadzimy do anarchii. Na to nie możemy sobie pozwolić - wskazuje Krzysztof Górecki

Od początku funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej zapadło już, według danych samorządu, ok. 50 orzeczeń dotyczących spraw zakończonych zawieszeniem albo pozbawieniem prawa do wykonywania zawodu.

Problemy z wykonywaniem wyroków

Odmienną od radców postawę prezentował od początku samorząd adwokacki. Kasacje kierowane do SN są opatrywane pismem przewodnim z prośbą o skierowanie do Izby Karnej (w uzasadnieniu przywoływana jest m.in. wspomniana uchwała SN). Jeśli zaś sprawa trafia do Izby Dyscyplinarnej, Wyższy Sąd Adwokacki traktował ją, jakby wciąż była w toku. W przypadku spraw, w których kasację oddalono, sytuacja była nieco prostsza - to dwie instancje sądów adwokackich stwierdzały bowiem winę, a ID jedynie utrzymywała to rozstrzygnięcie w mocy.

Znany jest co najmniej jeden przypadek z izby warszawskiej, gdy adwokat został skreślony z listy, mimo że w jego sprawie orzekała Izba Dyscyplinarna (oddaliła kasację). Dziekan stołecznej ORA wykonał orzeczenie, motywując to troską o dobro klientów oraz wskazując na wykonanie orzeczenia sądów adwokackich. Decyzja o wykreśleniu z listy została zaskarżona do NRA, która po trzykrotnym omówieniu sprawy utrzymała ją w mocy.

Ale nawet takie sytuacje rodzą problemy i prowadzą do absurdalnych sytuacji, jak słynna sprawa Reczkowicz przeciw Polsce, w której Europejski Trybunał Praw Człowieka przyznał adwokatce usuniętej z zawodu 15 tys. euro odszkodowania za sam fakt, że w jej sprawie orzekała ID (również oddaliła kasację). ETPC uznał, że izba nie spełnia konwencyjnych wymogów dla sądu, a przez to narusza prawo do sprawiedliwego procesu. Trybunał nie badał, czy rozstrzygnięcia sądów adwokackich i samej Izby Dyscyplinarnej były uzasadnione. Pod koniec października polski rząd odwołał się od tego rozstrzygnięcia do Wielkiej Izby.

Znacznie bardziej kłopotliwe są jednak sytuacje, gdy ID uchyli wyrok i przekaże sprawę do ponownego rozpoznania. Adwokatura w takich sytuacjach do tej pory stała na stanowisku, że sprawa dalej jest w toku, więc WSD nie będzie jej ponownie rozpatrywał. To potencjalnie prowadziło do przedawnień karalności często poważnych przewinień dyscyplinarnych. Dlatego dyskusja nad znalezieniem wyjścia z takich sytuacji zostanie przeprowadzona także w samorządzie adwokackim, być może jeszcze w listopadzie.

opinia

Inicjatywa należy do obwinionego

Niestety, w uchwale trzech izb SN, mimo wszystkich wątpliwości, uznano, że Izba Dyscyplinarna wydaje orzeczenia. Jeśli takie orzeczenie przesyłane jest do dziekana do wykonania, to ma ono stwierdzoną prawomocność. A to teoretycznie zamyka postępowanie dyscyplinarne. W konsekwencji wydaje się, że orzeczenie funkcjonuje w obrocie, bo jego prawomocność stwierdził też samorząd zawodowy, gdyż dokonuje tego prezes izbowego sądu dyscyplinarnego. Patrząc od strony czysto prawnej, jest przewidziany tryb wznowienia postępowania w takich sprawach. Inicjatywa należy do obwinionego - może próbować wyeliminować orzeczenie z obrotu. Dopóki tego nie robi, ono niestety funkcjonuje. Trzeba oddzielić od tego emocje oraz fakt, że Izba Dyscyplinarna nie spełnia standardu sądu w rozumieniu Konstytucji RP. Bo to, że nie spełnia, to nie ulega wątpliwości.