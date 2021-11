W projekcie nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego nadzorowanym właśnie przez wiceministra Wosia znalazły się zmiany w kodeksie karnym, które rozszerzają katalog przestępstw, za które sąd oprócz wymierzenia kary będzie musiał zasądzić świadczenie na rzecz FS w wysokości od 5 tys. zł do 60 tys. zł. (patrz infografika). Obecnie sąd ma obowiązek zasądzenia go tylko w kilku przypadkach. Najczęściej kara ta jest orzekana wobec pijanych kierowców. Nowelizacja dodaje kolejne przestępstwa, takie jak m.in. bezprawny handel bronią, przestępstwa związane z pornografią dziecięcą, pochwalaniem pedofilii. Jak podkreślono w uzasadnieniu, są to przede wszystkim umyślne przestępstwa przeciwko istotnym dobrom zbiorowym (zdrowie publiczne, bezpieczeństwo w komunikacji, bezpieczeństwo powszechne, porządek publiczny), które zagrażają pośrednio dobrom osobistym wyższego rzędu (np. życie, zdrowie) oraz przeciwko wolności seksualnej małoletnich.