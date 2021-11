SA w Gdańsku rozpoznawał wniosek obrońcy oskarżonego dotyczący wyłączenia od rozpoznania sprawy jednego z sędziów tego sądu. Uzasadnieniem były poważne wątpliwości co do uwarunkowań instytucjonalno-ustrojowych, w których nastąpiło powołanie wskazanej osoby do pełnienia urzędu sędziego SA w Gdańsku. Chodziło oczywiście o to, że sędzia otrzymał rekomendację od obecnej, kontestowanej w orzecznictwie unijnych trybunałów KRS. Skarżący wskazał, że skorzystanie z wniosku o wyłączenie sędziego jest jedynym instrumentem pozwalającym stronie na podniesienie kwestii wpływu nieprawidłowości procedury powołań sędziowskich na konstytucyjne prawo do rzetelności procesu.