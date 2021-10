Jak przypomniał sąd , rodzice są zobowiązani do tego, by wspierać dzieci i pomagać im w utrzymaniu do czasu, aż będą mogły podjąć stałą pracę. Nie ma więc decydującego znaczenia wiek ani nawet ukończenie jednego z etapów studiów i uzyskanie tytułu zawodowego (w tym przypadku inżyniera). Jeśli tylko chcą kontynuować naukę i mają do tego predyspozycje, to wsparcie finansowe jest uzasadnione.