Pracował on dla rosyjskich służb specjalnych, zanim uciekł do Wielkiej Brytanii, gdzie wraz z rodziną uzyskał azyl. Zaangażował się w ujawnienie korupcji rosyjskich służb wywiadowczych i powiązań z przestępczością zorganizowaną. Miał on również doradzać krajom europejskim w sprawie operacji KGB na ich terytorium. W 2006 r. został otruty w Londynie. Przeprowadzone w Wielkiej Brytanii dochodzenie wykazało, że zabójstwa dokonali Ługowoj i Kowtun, którzy „z dużym prawdopodobieństwem działali na zlecenie FSB w ramach operacji, na którą zgodę prawdopodobnie wydał Nikołaj Patruszew i prezydent Rosji Władimir Putin”.