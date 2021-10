Na jaką gratyfikację można liczyć? Nagrodą jest dyplom lub kwota do blisko 130 tys. zł. (nie może przekroczyć 25-krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, które w ubiegłym roku wyniosło 5167,47 zł). W wyjątkowych okolicznościach, jeśli zabytek, oprócz znacznej wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, ma także znaczną wartość materialną, nagroda za znalezisko może wzrosnąć do 35-krotności przeciętnego wynagrodzenia, czyli obecnie do blisko 181 tys. zł. Nagrody pieniężne i dyplomy przyznaje minister kultury na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków składany za pośrednictwem generalnego konserwatora zabytków.