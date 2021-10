Na razie mamy przygotowaną procedurę konsultacji wewnętrznych. Już je częściowo przeprowadziliśmy, obecnie opracowywane są ankiety, które będą stanowiły ich drugą część. Do tego dodamy konsultacje zewnętrzne w celu dostosowania przepisów kodeksu do regulacji unijnych. Zespół rekomendował już, by prowadził je przynajmniej częściowo podmiot zewnętrzny – prawdopodobnie któraś z uczelni. Pozwoli to zachować bezstronność i spojrzeć na sprawę z boku – na tym zresztą polegają konsultację zewnętrzne. Wiadomo, że jakiekolwiek uregulowanie w zakresie reklamy czy informacji będzie ograniczeniem, a ograniczenia muszą być uzasadnione – stąd potrzeba konsultacji zewnętrznych. Podobnie będzie, jeśli chodzi o współpracę kancelarii adwokackich i odszkodowawczych – do tej pory regulował to tylko jeden artykuł zakazujący pozyskiwania klientów w sposób niezgodny z zasadami etyki. Chcielibyśmy to doprecyzować, bo dostrzegamy, że gdyby naczelna rada zdecydowała się na regulacje, też mogłyby one być postrzegane jako ograniczenia. A zatem tu też byłyby potrzebne konsultacje.