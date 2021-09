Niepokojąco, bo aż dwukrotnie wzrosła liczba spraw kierowanych na posiedzenie niejawne (z 4 do 8 proc.). Choć w porównaniu z początkiem pandemii dostępność sądów dla publiczności znacznie się poprawiła (wówczas wyłączone było 35 proc. sądów), to wciąż co dziesiąty z nich pozostaje „zamknięty”. Innymi formami ograniczania udziału publiczności był obowiązek uzyskania karty wstępu, zgody przewodniczącego lub przekroczenie limitu osób na sali. Od maja 2021 r. odsetek sądów stosujących te ograniczenia znacznie spada. Wzrosła za to liczba spraw prowadzonych w formie zdalnej – najwięcej było ich w apelacji warszawskiej (13,7 proc.), a najmniej w poznańskiej (2,7 proc.). W rekomendacjach zwrócono uwagę na potrzebę stworzenia zasad postępowania na rozprawie online i przekazania ich uczestnikom lub opublikowania.