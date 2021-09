Egzaminy rozpoczną się równocześnie w 21 miastach w całym kraju w 68 komisjach egzaminacyjnych. Potrwają 150 minut. W tym czasie zdający muszą odpowiedzieć na 150 pytań testowych jednokrotnego wyboru (do każdego podane są trzy warianty odpowiedzi). Aby zakwalifikować się na aplikację, trzeba poprawnie odpowiedzieć na co najmniej dwie trzecie z nich. Kandydaci z niepełnosprawnościami mogą liczyć na wydłużenie czasu zdawania o połowę lub na szczególny sposób rozwiązywania zestawu testowego (za zgodą przewodniczącego komisji lub jego zastępcy). Nie dotyczy to egzaminu na aplikację komorniczą.