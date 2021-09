Rząd pracuje również nad innymi projektami nowelizacji ustawy o cudzoziemcach. Jeden z nich, który jest już po konsultacjach, zakłada, że obcokrajowiec, który nie zgodzi się z decyzją Straży Granicznej (np. zobowiązującą go do powrotu), będzie mógł odwołać się do komendanta głównego Straży Granicznej. Zastrzeżenia do projektu, który przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, złożyli m.in. rzecznik praw obywatelskich, Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. Nie zgadzają się m.in. na scedowanie kompetencji szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na komendanta głównego Straży Granicznej jako organu wyższego stopnia w sprawach np. związanych ze zobowiązaniem cudzoziemca do powrotu, przedłużenia terminu dobrowolnego wyjazdu, cofnięcia zakazu ponownego wjazdu, udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub pobyt tolerowany. Wskazują, że skoro organy Straży Granicznej wydają te decyzje w pierwszej instancji, środek odwoławczy będzie skuteczniejszy, gdy właściwym do jego rozpoznania będzie organ zewnętrzny w stosunku do SG, tak jak jest obecnie. To uprawnienie powinno więc pozostać przy szefie Urzędu do Spraw Cudzoziemców. MSWiA nie ma jednak zamiaru wycofać się ze swojej propozycji.