Do sytuacji odniósł się już przewodniczący KRS Paweł Styrna. Jak podkreślił w komunikacie wysłanym mediom, podjął decyzję o skierowaniu sprawy do wyjaśnienia na najbliższym prezydium rady, które odbędzie się 20 września br. Zażądał również od członka KRS, co do którego istnieją wątpliwości, czy głosował osobiście, złożenia pilnych wyjaśnień na piśmie. Jak zapewnił Paweł Styrna, „o poczynionych ustaleniach oraz decyzjach związanych z zaistniałą sytuacją Rada oraz opinia publiczna zostaną niezwłocznie poinformowane”.