W odpowiedzi na sygnały od prawników uzyskujących wgląd do spraw, w których nie są pełnomocnikami, Sekcja Ochrony Danych Osobowych warszawskiej Okręgowej Rady Adwokackiej przygotowała krótki poradnik, co robić w takich sytuacjach. Podstawowym obowiązkiem jest zgłoszenie błędu do Centrum Pomocy Systemów Informatycznych.