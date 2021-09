Teoretycznie taką możliwość dawał art. 808 par. 3 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym ubezpieczony jest uprawniony do żądania należnego świadczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela, chyba że strony uzgodniły inaczej, przy czym uzgodnienie takie nie może zostać dokonane, jeżeli wypadek już zaszedł. Jednak towarzystwo nie zgodziło się na wypłatę sumy ubezpieczenia na rzecz banku, zaś sądy , zarówno I, jak i II instancji, do których trafił pozew pani K., oddaliły kolejno powództwo i apelację, stwierdzając brak legitymacji czynnej wdowy. Zdaniem sądów nie miała ona uprawnień do złożenia takiego powództwa.