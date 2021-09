Rozpatrujący apelację Sąd Apelacyjny w W. dostrzegł jednak poważny problem prawny w sprawie i skierował do Sądu Najwyższego zagadnienie dotyczące kwestii odpowiedzialności spadkobierców za zapisy przekraczające kwotę zachowku. Zgodnie bowiem z art. 998 par. 1 kodeksu cywilnego, jeżeli uprawniony do zachowku jest powołany do dziedziczenia, ponosi on odpowiedzialność za zapisy zwykłe i polecenia tylko do wysokości nadwyżki przekraczającej wartość udziału spadkowego, który stanowi podstawę do obliczenia należnego uprawnionemu zachowku.