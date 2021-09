Podniósł w niej, że wymagane szkolenia już odbył, a ponadto naruszono jego praw do obrony, przez rozpatrywanie spraw pod jego nieobecność. Zarzucał także sądom naruszenie art. 64 ustawy o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 75 ze zm.), dotyczącego odpowiedzialności dyscyplinarnej. Skład rozpatrujący kasację oddalił ją jednak jako oczywiście bezzasadną (postanowienie Izby Dyscyplinarnej SN z 31 sierpnia 2021 r., sygn. akt I DK 63/21). Sędziowie przychylili się w tym przypadku do stanowiska rzecznika dyscyplinarnego tłumaczącego, że szkolenia trzeba odbyć w danym cyklu szkoleniowym, nie zaś po jego zakończeniu. Wszelkie wywody obwinionego w tej sprawie są więc bezprzedmiotowe. Sąd nie dopatrzył się także naruszenia ustawy o radcach prawnych ani pozbawienia prawa do obrony, gdyż nieobecność obwinionego na rozprawach wynikała z jego decyzji i najprawdopodobniej była podyktowana chęcią przedłużenia postępowania.