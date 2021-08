Teraz, na skutek interpelacji grupy posłów, do problemu odniosło się Ministerstwo Sprawiedliwości. Jego zdaniem nie może być mowy o naruszeniu ustawy zasadniczej. Jak zauważa resort, w art. 182 konstytucji jest mowa jedynie o tym, że udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości określa ustawa. Powołuje się przy tym na orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że na podstawie przywołanego przepisu ustawy zasadniczej „nie można wnosić (…), że uczestnictwo obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości stanowi konieczny element realizacji prawa do rzetelnego sądu i sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy. Powyższy przepis konstytucji stanowi jedynie przyzwolenie dla ustawodawcy zwykłego na wprowadzenie udziału czynnika obywatelskiego” (postanowienie TK z 25 maja 2017 r., sygn. akt Ts 73/17). Tak więc to do ustawodawcy zwykłego należy określenie zakresu spraw sądowych, w których rozstrzyganiu będą brać udział ławnicy. „Swoboda ustawodawcy w określeniu rodzajów i rangi tych spraw jest szeroka” – stwierdza w odpowiedzi dla posłów Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości.