„Oczekujemy zajęcia stanowiska przez Premiera, który firmuje projekt zamrażający płace 600 tysięcy pracowników służących na co dzień państwu” – piszą związkowcy. I wytykają Mateuszowi Morawieckiemu, że odnosząc się do podwyżek dla parlamentarzystów, użył stwierdzenia, że „potraktowano ich jak każdą inną grupę zawodową”. W związku z tym apelują do premiera o „zachowanie elementarnej konsekwencji i odstąpienie od niesprawiedliwych uregulowań zawartych w projekcie budżetu, które dyskryminują kilkaset tysięcy pracowników sfery budżetowej, odbierając im prawo do waloryzacji płac w 2022 r.”.