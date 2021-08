Ponadto Izba Dyscyplinarna stwierdziła, że adresatem orzeczeń TSUE jest Rzeczpospolita Polska jako państwo, a nie sama ID. Dlatego nie ma ona podstaw prawnych do wstrzymania działalności, a taka decyzja byłaby przestępstwem przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego (apele do tego wzywające można zaś, zdaniem składu orzekającego, uznać za podżeganie do tego czynu). Podstawą taką nie mogą być same rozstrzygnięcia TSUE, gdyż nie mają one charakteru aktów normatywnych, nie są źródłami prawa , a w związku z tym nie przysługuje im pierwszeństwo nad ustawami.