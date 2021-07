W wyroku z 22 czerwca 2021 r. ETPC uznał, że wydawca ma obowiązek anonimizacji artykułów w archiwach gazet, jeśli podają one imię i nazwisko osoby, wobec której doszło do zatarcia skazania. Ma to na celu umożliwienie wyszukiwarkom odpowiednie zaindeksowanie zmienionego artykułu w wynikach wyszukiwania. Podobnie jak TSUE , trybunał przyjął, że do wyszukiwarek i do wydawców, którzy są źródłem spornych informacji, można zastosować różne obowiązki. To głównie dzięki wyszukiwarkom informacje o osobach prywatnych mogą być łatwo zlokalizowane przez internautów. Strasburscy sędziowie podkreślili, że sam fakt zamieszczenia przez gazetę artykułu na stronie internetowej ma wpływ na widoczność informacji. Tak więc początkowe naruszenie prawa G. do poszanowania życia prywatnego wynikało z decyzji wydawcy o opublikowaniu informacji na stronie internetowej, a przede wszystkim o utrzymaniu ich w archiwum – nawet jeśli nie było przy tym chęci zwrócenia na nie uwagi opinii publicznej.