Prezydent co do zasady z zarzutami premiera się zgadza. Także jego zdaniem poważne wątpliwości konstytucyjne budzi takie rozumienie przepisów traktatu o UE , które prowadzi do nadania sądom krajowym kompetencji do badania niezawisłości sędziów powołanych przez głowę państwa. Zdaniem Andrzeja Dudy prezydencka prerogatywa powoływania sędziów musi pozostać poza kontrolą. Jak bowiem twierdzi: „Pozbawienie Prezydenta RP samodzielności w decydowaniu o powołaniu jakiejś osoby do pełnienia urzędu sędziego, jak też poddanie kontroli postanowienia Prezydenta RP w sprawie powołania jakiejś osoby do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego oznaczałoby osłabienie pozycji sędziów i mogłoby prowadzić do naruszenia konstytucyjnych zasad powoływania sędziów na czas nieoznaczony (art. 179 konstytucji) oraz zasady nieusuwalności sędziów (art. 180 ust. 1 konstytucji)”. Głowa państwa uważa także, że wprowadzenie możliwości podważania skuteczności prezydenckich powołań prowadziłoby do pozbawienia sędziów jakiejkolwiek formy demokratycznej legitymacji do wydawania orzeczeń w imieniu suwerena.