Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku wydanym dnia 2 lipca 2021 r. zasądził od Emitel SA na rzecz Magna Polonia SA kwotę 163 743 000,00 zł (sto sześćdziesiąt trzy miliony siedemset czterdzieści trzy tysiące złotych) wraz z odsetkami ustawowymi od 3 października 2013 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty, które to odsetki na dzień wydania wyroku wynoszą 99 708 271,73 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych i 73/100). Ponadto Sąd stwierdził, że koszty procesu, w tym koszty zastępstwa procesowego w wysokości sześciokrotności stawki minimalnej ponosi w całości Emitel SA. Sąd oddalił powództwo w pozostałej części.

Wyrok jest nieprawomocny.