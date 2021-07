Pokrzywdzona wynajmowała u obwinionego przestrzeń biurową. Jednak po zerwaniu współpracy zablokował on jej dostęp do pomieszczeń, przez co nie mogła zabrać części swoich rzeczy, przede wszystkim laptopa i książek prawniczych, ale także doniczek czy lampki. Część z tych przedmiotów kobiecie udało się odebrać dopiero po interwencji policji