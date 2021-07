Obecnie zapewnienie to całkowicie straciło aktualność. Jeśli sędzia ma do wyboru posiedzenie z udziałem stron w sali sądowej, posiedzenie z udziałem stron online i posiedzenie niejawne przy własnym biurku, to trudno się dziwić, jeśli wybierze to ostatnie jako najłatwiejsze do przeprowadzenia, najmniej czasochłonne i z jego punktu widzenia najbardziej efektywne. Wtedy rozstrzygnie sprawę na podstawie dowodów z dokumentów, może też złożonych na piśmie zeznań świadków czy wyjaśnień stron. Wystąpień pełnomocników nie wysłucha, bo takich nie będzie, wiarygodności świadków nie zweryfikuje, bo ich nie ujrzy ani nie skonfrontuje. Strony będą składać kolejne pisma, jeśli sąd swoim zarządzeniem im na to zezwoli, a o rozstrzygnięciu dowiedzą się po wydaniu orzeczenia przez internet z systemu informatycznego lub poprzez doręczenie odpisu orzeczenia przez operatora pocztowego, bo nie ma przecież obowiązku uprzedniego informowania stron o terminie posiedzenia niejawnego. Sąd pozostanie dla nich w istocie obcy, odległy i anonimowy, bo sędziego nie zobaczą tak, jak sędzia nie zobaczy ich ani ich pełnomocników. Czy będzie to służyć budowaniu zaufania obywateli do sądu? Czy wymiar sprawiedliwości zyska w ten sposób na prestiżu? Wreszcie, czy polska procedura cywilna nie zostanie sprowadzona do instrukcji obiegu podań?