Po sprzeciwie kredytobiorców sprawa trafiła do sądu i tam spółka windykująca uzyskała już w I instancji korzystne orzeczenie – mimo podnoszonych przez małżonków zarzutów przedawnienia. Zarówno sąd I, jak i II instancji uznały bowiem, że roszczenia spółki – na które przeszły cesją z banku wszystkie roszczenia, w tym także z tytułu hipotek – są zasadne mimo wątpliwości co do należności z tytułu zabezpieczenia wekslowego. Stąd sądy zasądziły od kredytobiorców łącznie ponad 136 tys. zł tytułem niespłaconego kredytu.