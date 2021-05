Dlaczego jest to tak istotne? Jak zauważa autor opracowania dr Marcin Białecki postępowanie w sprawach wchodzących w zakres konwencji haskiej z 1980 r. (Dz.U. z 1995 r. nr 108 poz. 528) wymaga od pełnomocników i sędziów specjalistycznej wiedzy, a zwłaszcza znajomości rozwiązań zawartych w prawie międzynarodowym. Konwencja generalnie ma na celu zapewnienie niezwłocznego sprowadzenia do kraju dziecka, które zostało bezprawnie uprowadzone lub zatrzymane (służą temu specjalne procedury, które zakładają m.in. szybkie rozpatrywanie wniosków złożonych w ramach postępowania). Regulacje mają zapewnić również poszanowanie realizacji prawa do opieki w sytuacji, gdy rodzice małoletniego przebywają w różnych krajach.