Przyjęta na ostatnim posiedzeniu Sejmu nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego przewiduje, że w czasie pandemii oraz rok po ustaniu zagrożenia co do zasady sądy cywilne w I i II instancji rozpoznają sprawy w składzie jednego sędziego. Efekt? Całkowite, choć czasowe, wyeliminowanie ławników z procesów cywilnych. A to nie pierwszy raz, kiedy ustawodawca ogranicza zagwarantowany w konstytucji udział czynnika społecznego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości.