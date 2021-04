Prezes NRA podkreśla, że do dyskusji w środowisku zostaną zaproszeni adwokaci zarówno z liberalnym, jak i konserwatywnym podejściem do ewentualnych zmian w zasadach etyki, a także reprezentujący różne pokolenia. To ważna deklaracja, bo jeszcze przed zjazdem pojawiały się w adwokaturze głosy, że prawdziwej debaty nad projektem nowego kodeksu nie było, adwokaci mieli jedynie możliwość zgłoszenia swoich uwag, z których tylko część została potem uwzględniona.