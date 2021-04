Już podczas czwartkowej konferencji posłów PiS usłyszeliśmy zapowiedzi, że taka osoba nie będzie dysponowała tymi samymi uprawnieniami co rzecznik wybrany w trybie art. 209 konstytucji. Obawiam się więc, że taka osoba nadal będzie mogła przyjmować skargi czy pisać wystąpienia do innych organów, natomiast twarde kompetencje – w postaci wnoszenia kasacji i skarg kasacyjnych od prawomocnych wyroków, wnoszenie wniosków do Sądu Najwyższego o wydanie uchwał interpretacyjnych i do TK, domaganie się od prokuratury wszczęcia postępowania przygotowawczego, włączanie się do procesów cywilnych na prawach prokuratora – mogą albo zostać odebrane całkowicie, albo przetrzebione. A wówczas instytucja ta w okresie pomiędzy kadencjami zostałaby sprowadzona do jakiegoś biura pisania podań na maszynie. A przy takim kadłubkowym rzeczniku przepis art. 80 konstytucji, który zapewnia każdemu prawo do wystąpienia do RPO z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej, będzie martwy. Jedyna pocieszająca rzecz to odroczenie wejścia w życie o trzy miesiące, dzięki czemu dotychczasowy rzecznik będzie mógł pełnić swoją funkcję. Natomiast niewykluczone, że osoba, która zostanie wybrana na tę tymczasową funkcję, będzie chciała wycofać różne wnioski składane do RPO, np. wniosek w sprawie przejecie Polska Presse przez Orlen czy inne niewygodne z punktu widzenia władzy aktywności zainicjowane przed sądami. I znowu wszystko będzie zależało od sądów – czy będą uznawały, że taki pseudorzecznik jest odpowiednio legitymowany do takiego działania jak rzecznik wybrany w myśl konstytucji.